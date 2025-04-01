Air Jordan Legacy 312 新年蜕变系列

大童运动鞋

¥809
¥949
14% 折让

经典风范，稳固舒适。Air Jordan Legacy 312 新年蜕变系列大童运动鞋采用经典设计：中足固定带，有助稳固双足；橡胶外底，铸就非凡抓地力。后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造轻盈缓震性能，塑就日常舒适穿着体验。

  • 显示颜色： 浅土褐/帆白/金属金/鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IB4914-161

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