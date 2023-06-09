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      Air Jordan Legacy 312

      男子运动鞋

      ¥1,099

      酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合，致敬迈克尔·乔丹脚踏战靴在芝加哥 312 区铸就的辉煌时代。中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，结合优质皮革和 Air 缓震配置，开启全新传奇时代。

      • 显示颜色： 帆白/椰奶色/浅烟灰/贝塔蓝
      • 款式： FB1875-141

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