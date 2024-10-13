球场外的郭艾伦喜欢去海边休闲放松。Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋以此为灵感， 采用类似沙滩的色彩，洋溢着海洋般的惬意氛围，赋予双足满满活力， 并沿袭中足固定带和爆裂纹等备受青睐的设计细节。

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