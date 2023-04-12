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      Air Jordan Legacy 312 Low (GS)

      大童运动童鞋

      ¥749

      山峰白/黑/校园紫/校园红
      淡香草黄/黑/帆白/大学金
      山峰白/科技灰/黑/火焰红
      山峰白/校园红/帆白/黑
      淡蓝/黑/帆白/大学蓝

      Air Jordan Legacy 312 Low (GS) 大童运动童鞋旨在向 MJ 的经典传承致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。

      • 显示颜色： 山峰白/黑/校园紫/校园红
      • 款式： CD9054-102

      尺寸与尺码

      更多信息

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