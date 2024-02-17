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      Air Jordan Legacy 312 Low (GS)

      大童运动童鞋

      ¥499
      ¥749
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      酷炫混搭，谁人不爱？ Air Jordan Legacy 312 Low (GS) 大童运动童鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合。采用中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代。 结合优质皮革和 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。

      • 显示颜色： 白色/白色/黑/工业蓝
      • 款式： FV8117-141

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.5

      36: 鞋内长 23.8

      36.5: 鞋内长 24.2

      37.5: 鞋内长 24.8

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.6

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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