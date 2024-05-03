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      Air Jordan Legacy 312 Low (GS)

      大童运动童鞋

      ¥749

      酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low (GS) 大童运动童鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合。采用中足固定带、精致爆裂纹细节等经典元素，同时致意芝加哥区域号码 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代。天然皮革与合成材质组合鞋面结合足底 Nike Air 缓震配置，助力开启传奇时代。

      • 显示颜色： 白色/椰奶色/光子灰/光子灰
      • 款式： HJ3483-101

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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