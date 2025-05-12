Air Jordan Legacy 312 Low
女子运动鞋
¥629¥1,09942% 折让
售罄：此配色当前无货
Air Jordan Legacy 312 Low 女子运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。 巧糅 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 三大经典 Jordan 鞋款的设计元素，以酷炫混搭彰显出众风范。
- 显示颜色： 白色/帆白/军械深海蓝/爱琴海风暴蓝
- 款式： HM3709-141
Air Jordan Legacy 312 Low
¥629¥1,09942% 折让
Air Jordan Legacy 312 Low 女子运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。 巧糅 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 三大经典 Jordan 鞋款的设计元素，以酷炫混搭彰显出众风范。
其他细节
- 设计混搭采撷自 AJ3、AJ1 和 Nike Alpha Force 的经典元素
- 中足固定带添加醒目品牌标志，缔造稳固贴合感
- 前足和后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/帆白/军械深海蓝/爱琴海风暴蓝
- 款式： HM3709-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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