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      Air Jordan Legacy 312 Low

      男子运动鞋缓震

      ¥999

      黑/白色/金属金
      淡香草黄/黑/帆白/大学金
      山峰白/黑/校园紫/校园红
      白色/山峰白/浅银/微粒灰
      白色/白色/游戏宝蓝/大学红
      麻黄/帆白/淡褐色/黑
      白色/白色/幸运绿/黑
      帆白/白色/健身红/黑
      山峰白/科技灰/黑/火焰红

      Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。 巧糅 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 三大经典鞋款的设计元素，以酷炫混搭彰显出众风范。

      • 显示颜色： 黑/白色/金属金
      • 款式： CD7069-071

      免费配送和退换货

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