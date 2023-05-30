跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan Legacy 312 Low

      男子运动鞋缓震

      ¥599
      ¥999
      40% 折让

      山峰白/黑/校园紫/校园红
      山峰白/科技灰/黑/火焰红

      Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。

      • 显示颜色： 山峰白/黑/校园紫/校园红
      • 款式： CD7069-102

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。