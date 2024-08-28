Air Jordan Legacy 312 Low

AJ312 大童运动童鞋

¥519
¥749
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山峰白/科技灰/黑/火焰红
白色/狼灰/松绿/工业蓝

Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动童鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向 MJ 的经典传承致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。

  • 显示颜色： 山峰白/科技灰/黑/火焰红
  • 款式： CD9054-101

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.3

36: 鞋内长 23.7

36.5: 鞋内长 24.1

37.5: 鞋内长 24.6

38: 鞋内长 25

38.5: 鞋内长 25.4

39: 鞋内长 25.8

40: 鞋内长 26.3

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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