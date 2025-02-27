酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 女子运动鞋巧妙糅合 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素。采用爆裂纹和中足固定带等经典细节，巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹在芝加哥的辉煌时光致敬。优质材料结合 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。

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