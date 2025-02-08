Air Jordan Legacy 312 Low

AJ312 女子运动鞋

¥969
¥1,099
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酷炫混搭，谁人不爱？ Air Jordan Legacy 312 Low 女子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合，同时巧妙致意芝加哥区域号码 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代。 优质材料结合 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。

  • 显示颜色： 椰奶色/椰奶色/黑/黑
  • 款式： HV1807-101

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