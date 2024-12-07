Air Jordan Legacy 312 Low

AJ312 男子缓震运动鞋

¥679
¥1,099
38% 折让

Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹的传奇致敬。巧糅 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 三大经典鞋款的设计元素，以酷炫混搭彰显出众风范。

  • 显示颜色： 白色/黑/冷灰/氧化绿
  • 款式： CD7069-131

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