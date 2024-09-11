Air Jordan Legacy 312 Low

AJ312 男子运动鞋

¥999

酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合，结合优质皮革和 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。该鞋款巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹致敬。

  • 显示颜色： 米白/浅灰/米白/军蓝
  • 款式： HJ3480-140

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