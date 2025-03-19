Air Jordan Legacy 312 Low "CNY" 新年蜕变系列

蛇年女子运动鞋

¥859
¥1,099
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Air Jordan Legacy 312 Low "CNY" 新年蜕变系列女子运动鞋巧糅 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素，伴你喜迎中国新年。结合优质皮革鞋面和 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。该鞋款融入炫彩细节，模仿鳞片的光泽，旨在庆贺蛇年。

  • 显示颜色： 山峰白/帆白/浅深红/浅骨色
  • 款式： HF3182-100

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