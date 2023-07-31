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      Air Jordan Legacy 312 NRG

      男子运动鞋

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      Air Jordan Legacy 312 NRG 男子运动鞋饰有别致设计，旨在向 Michael Jordan 的传奇精神致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。

      • 显示颜色： 白色/姜黄/浅骨色/深藏青
      • 款式： AQ4160-140

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