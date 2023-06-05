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      Air Jordan Mini

      儿童托特包

      ¥299

      珊瑚粉红
      白色

      Air Jordan Mini 儿童托特包是经典托特包的缩小版，采用聚酯纤维面料，塑就雅致外观和顺滑质感。 拉链主袋空间宽敞，方便小宝贝携带食品，将心仪的玩具和零食带到海滩，或者携带日常生活中所需的物品。 侧边配有网眼布水壶袋；提手搭配按扣，便于提携；可拆卸肩带采用可调节设计，塑就舒适背携体验。

      • 显示颜色： 珊瑚粉红
      • 款式： FQ0487-679

      尺寸与尺码

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