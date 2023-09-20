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      Air Jordan OG

      女子运动鞋

      ¥1,099

      Air Jordan OG 女子运动鞋从迈克尔·乔丹的传奇风范汲取灵感，专为女子篮球运动员匠心打造，助力精彩亮相。 采用耐穿材料、塑型中底和独特的分段式抓地底纹设计，并搭载你熟知且喜爱的轻盈 Air 缓震配置。

      • 显示颜色： 白色/白色/金属银
      • 款式： CW0907-100

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