Air Jordan Pro

软顶平整帽檐运动帽

¥219
¥269
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备受青睐的 Jordan 品牌元素经过 Air Jordan 匠心演绎，全新升级亮相。Air Jordan Pro 软顶平整帽檐运动帽可轻松搭配不同造型，彰显传统棒球风范。可调节按扣式扣合设计结合轻盈面料，缔造舒适贴合感。

  • 显示颜色： 紫菀粉/帆白
  • 款式： FZ2011-629

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