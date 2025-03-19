Air Jordan Retro 10

大童运动童鞋

¥839

白色/黑/暗白蓝
白色/浅铁灰/校园红/黑
冷灰/黑/红外线红

Air Jordan Retro 10 复刻大童运动童鞋搭载回弹缓震系统，舒适合脚。皮革鞋面柔软舒适，与元年款的风格一脉相承。

  • 显示颜色： 白色/黑/暗白蓝
  • 款式： 310806-106

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