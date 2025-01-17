Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L

男子防风防水长裤硬壳冲锋裤

¥1,899

Air Jordan Skyline GORE-TEX 2.5L 男子防风防水长裤硬壳冲锋裤采用防风防水设计，令你无惧恶劣天气。优质面料结合醒目设计，舒适又有型，尽显简约风范。裤筒外侧配有拉链，巧搭隐藏式侧边拼接，可供随心变换造型。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HF9288-010

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