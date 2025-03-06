Air Jordan Ultimate 男子茄克采用抗水外层面料和立领式衬里，打造百搭风格之余，更助你有效抵御各种恶劣天气。集 Thermore® 填充物、保暖羽绒与 Aeroloft 科技于一体，实现温暖感与轻质感的完美融合。

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