Air Jordan Varsity 2.0

男孩针织童茄克

¥349
¥469
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运动蓝/黑
黑/红色

Air Jordan Varsity 2.0 男孩针织童茄克采用柔软混纺面料，缔造持久温暖的穿着体验。拼接连帽结合袖口和下摆的罗纹设计，有效阻绝严寒侵袭。

  • 显示颜色： 运动蓝/黑
  • 款式： HA0244-400

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