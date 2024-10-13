Air Jordan Wordmark

男子针织套头连帽衫

¥529
¥849
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Air Jordan Wordmark 男子针织套头连帽衫，让休闲格调再升级。 采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，轻盈舒适，塑就挺括有型的出众外观。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝
  • 款式： FZ0582-480

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