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      Air Jordan Wordmark

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      灰黑
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      Air Jordan Wordmark 男子针织短裤简约利落，革新演绎理想单品。采用厚实针织面料，搭配后身拉链口袋和刺绣品牌标志等匠心细节，塑就出众之选。

      • 显示颜色： 灰黑
      • 款式： FJ0701-045

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