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      Air Jordan Wordmark

      男子T恤

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      锈粉
      灰黑
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      简约利落，彰显基本款T恤的出众风范。Air Jordan Wordmark 男子T恤采用厚实棉料，适合休闲穿着。胸前刺绣 AIR JORDAN 标志，塑就精致简约外观。

      • 显示颜色： 锈粉
      • 款式： FJ1970-685

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