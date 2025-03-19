Air Jordan XX9 Wordmark

男子针织衫

¥179
¥299
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Air Jordan XX9 Wordmark 男子针织衫采用舒适棉料，巧妙融入醒目的图案设计，以此致敬迄今为止最轻盈的 Air Jordan 鞋款，即革命性的 AJ XX9 战靴。

  • 显示颜色： 黑/健身红/挑战红
  • 款式： 719712-010

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