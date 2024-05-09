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      Nike Air Kukini

      男子运动鞋

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      Nike Air Kukini 男子运动鞋融入多种元素，看似冲突对立，实则相得益彰。该鞋款巧妙融合休闲外观与科技风格，采用略带弹性的材料，舒适包覆双足，结合以 90 年代滑雪服为灵感的笼式支撑系统，彰显运动风范。可视 Air 缓震配置为鞋底增添点睛之笔，生动诠释这一突破性的对比设计风格，带来舒适体验。

      • 显示颜色： 圣绿/卡其绿/红杉绿
      • 款式： DV0659-300

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