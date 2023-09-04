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      Nike Air Max

      大童夹克和长裤套装

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      Nike Air Max 大童夹克和长裤套装采用起皱梭织面料，革新升级基本款，袖口和下摆融入品牌标志包边，塑就利落外观和出众耐穿性。 该面料轻盈柔软，经久耐穿，助力发挥出色表现。 此外，反光滚边点缀接缝细节，为经典 Nike Sportswear 设计线条注入时尚元素。

      • 显示颜色： 浅烟灰/校园红
      • 款式： FD3156-025

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