准备就绪，即刻畅玩。Nike Air Max 1 大童运动童鞋是舒适缓震和出众支撑的经典鞋款，缔造轻盈脚感。泡绵中底结合后跟 Air Max 缓震配置，铸就轻盈缓震性能；加垫低帮鞋口，柔软舒适。配色和纹理的设计灵感源自运动场，助你开启探索之旅。

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