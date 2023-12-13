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      Nike Air Max 1

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      请驻足欣赏该特别版鞋款上的芬芳玫瑰风范。 Nike Air Max 1 女子运动鞋采用浪漫色调，添加玫瑰图案、鞋垫标签“All Petals United”印花字样等设计细节，旨在致敬中国女子国家足球队“铿锵玫瑰”。 疾速外观、经典缓震配置和标志性波浪形挡泥片，塑就出众鞋款。

      • 显示颜色： 白色/帆白/浅骨色/冷杉绿
      • 款式： FQ0256-131

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