Nike Air Max 1

女子运动鞋

¥799

磁铁灰/超级葡萄紫/白金色/浅品红
力量紫红/亮橙/山峰白/深石榴红

Nike Air Max 1 承袭元年款的轻盈缓震系统，采用焕然一新的配色和材料锐意革新传世经典设计。

  • 显示颜色： 磁铁灰/超级葡萄紫/白金色/浅品红
  • 款式： 319986-028

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