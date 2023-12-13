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      Nike Air Max 1

      女子运动鞋

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      邂逅系列先锋。 Nike Air Max 1 女子运动鞋融合经典设计与缓震舒适脚感，令你专注享受非凡舒适体验。 疾速外观、波浪形挡泥片和 Max Air 缓震配置，令此款经典单品自 1987 年诞生至今一直在该系列占据先锋地位。

      • 显示颜色： 淡象牙白/白色/帆白/沙堆白
      • 款式： DZ2628-101

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