Nike Air Max 1

男子运动鞋

¥719
¥899
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山峰白/浅铁矿石灰/浅土褐/青灰色
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Nike Air Max 1 男子运动鞋作为首款搭载 Air Max 技术的鞋款，融合数十年来积累的经验，彰显经典风范，缔造舒适穿着感受。 这就上脚， 见证实力。 该鞋款添加利落皮革和匠心装饰元素，旨在向 Nike 传统配色致敬，助力焕新演绎经典鞋款。

  • 显示颜色： 山峰白/浅铁矿石灰/浅土褐/青灰色
  • 款式： IB1492-121

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