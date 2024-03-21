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      Nike Air Max 1

      男子运动鞋

      ¥899

      Nike Air Max 1 男子运动鞋采用复古中性色调和丰富纹理，焕新演绎人气经典。Nike Air Max 1 鞋款从法国建筑中汲取设计灵感，是此系列首双彰显 Max Air 风采的鞋款。疾速外观、经典缓震配置和波浪形挡泥片，令该鞋款自 1987 年以来一直占据先锋地位。

      • 显示颜色： 帆白/浅红木褐/幻影灰白/深宝蓝
      • 款式： FQ8048-133

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