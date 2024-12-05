Nike Air Max 1 '86 OG

男子运动鞋

¥1,099

Nike Air Max 1 融蕴 Nike 传奇设计师汀克·哈特菲尔德 (Tinker Hatfield) 的创意巧思，堪称艺术佳作。精美分层设计和开创性可视  Max Air 缓震配置，令鞋款备受推崇。此款 Nike Air Max 1 '86 OG 男子运动鞋旨在致敬这一经典鞋款的起源。鞋款采用雕塑风格设计，结合大理石纹皮革鞋面，富有层次感和纹理效果。即刻上脚，用你的型潮风范，演绎匠心之作。

  • 显示颜色： 山峰白/光子灰/黑/幻影灰白
  • 款式： FZ2149-100

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