Nike Air Max 1 '86 OG

男子运动鞋

¥729
¥1,099
33% 折让

土褐/油绿/黑/浅柠檬黄
设计你的 Nike By You 专属定制产品

邂逅系列先锋。 Nike Air Max 1 '86 OG 男子运动鞋采用匠心材料结合迷彩印花，焕新演绎经典鞋款。 经典缓震配置和标志性波浪形挡泥片，令这款运动鞋长期以来一直辉煌不减。

  • 显示颜色： 土褐/油绿/黑/浅柠檬黄
  • 款式： FN8358-200

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。