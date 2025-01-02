Nike Air Max 1 '86 OG G 男子高尔夫球鞋，让街头传奇变身挥杆佳选。该鞋款舒适耐穿，助你自信驾驭球场；后跟采用可视设计，令底部的 Max Air 缓震配置清晰可见。 融入简洁线条、醒目配色等 Air Max 1 人气复古细节，结合革新高尔夫技术与经典版型，助你四季自如挥杆。

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