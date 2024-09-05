Nike Air Max 1 '86 OG G

高尔夫球鞋

¥709
¥1,099
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白色/光子灰/黑/亮陶瓷色
白色/白金色/黑/仙人掌绿

穿上 Nike Air Max 1 '86 OG G 高尔夫球鞋，成就街头传奇。该鞋款舒适耐穿，助你自信驾驭球场；采用可视设计，令后跟的大号 Air 缓震配置清晰可见。融入简洁线条、醒目配色等 Air Max 1 人气复古细节，结合高尔夫元素与经典版型，助你畅快挥杆。

  • 显示颜色： 白色/光子灰/黑/亮陶瓷色
  • 款式： DV1403-118

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