Nike Air Max 1 '86 Premium

男子运动鞋

¥659
¥1,099
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Nike Air Max 1 '86 Premium 男子运动鞋采用天然材料，焕新演绎经典鞋款。帆布材料与黑色细节相得益彰，软木元素鞋垫完善质朴设计。经典缓震配置和标志性波浪形挡泥片，令这款运动鞋长期以来一直辉煌不减。

  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/黑/幻影灰白
  • 款式： FN7652-030

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