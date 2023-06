“Lost and found”, “The thrill of the hunt”, 在一众经典鞋款中, Nike Air Max 1 仍醒目出众。Nike Air Max 1 '86 PRM 男子运动鞋续写历史新篇章,令汀克​​·哈特菲尔德早期的经典力作焕发盎然新生。 匠心细节灵感来源于一本遗忘已久的笔记本,结合复古中底与做旧美学设计,让梦想照进现实,让历史走进现在; 挡泥片饰有人气印花,搭配中底手绘风格“AIR”图案,承袭过往经典。

显示颜色: 浅烟灰/薄雾灰蓝/芬蓝/芬蓝

款式: DV7525-001