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      Nike Air Max 1 '87

      女子运动鞋

      ¥799
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      邂逅系列先锋。Nike Air Max 1 '87 女子运动鞋从法国建筑中汲取设计灵感，兼具运动风范和时尚格调。疾速外观、经典缓震配置和标志性波浪形挡泥片，令 Nike Air Max 1 自 1987 年以来一直占据先锋地位。

      • 显示颜色： 浅蓝灰/淡象牙白/淡香草黄/深藏青
      • 款式： FQ8900-440

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