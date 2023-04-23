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      Nike Air Max 1/CLOT

      男子运动鞋

      ¥1,099

      Nike Air Max 1/CLOT 男子运动鞋的设计灵感源自中国足底按摩，重现 CLOT 创始人陈冠希于 2006 年推出的人气设计。脚踝周围采用露边设计，搭配透明鞋头和皮革 Swoosh，塑就迷人外观。鞋垫和外底融入精致图案，增添别致美感。

      • 显示颜色： 岩石褐/中褐/运动红
      • 款式： DD1870-200

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