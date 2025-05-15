 

Air Max 1 EasyOn

婴童魔术贴易穿脱运动鞋

¥419¥49916% 折让

Air Max 1 EasyOn 婴童运动鞋专为蹒跚学步的小宝贝打造，采用便于穿脱设计，方便快速穿脱。整个装饰性鞋带区域抬高，增大蹬入空间，有助小宝贝轻松穿脱鞋款。


  • 显示颜色： 帆白/紫蓝/心灵蓝
  • 款式： DZ3309-116

Air Max 1 EasyOn

¥419¥49916% 折让

Air Max 1 EasyOn 婴童运动鞋专为蹒跚学步的小宝贝打造，采用便于穿脱设计，方便快速穿脱。整个装饰性鞋带区域抬高，增大蹬入空间，有助小宝贝轻松穿脱鞋款。

一穿即走

FlyEase 如今化身为 EasyOn。EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱鞋款，让他们可以专注畅玩。

Air Max 亮点

优质材料设计，稳固耐穿，舒适透气，适合日常穿着。

经典 Air Max

Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震的迈步体验。

其他细节

  • 外底橡胶贴片塑就出众抓地力和耐穿性
  • 泡绵中底，带来出色耐穿性和缓震性能
  • 鞋底融入弯曲凹槽，赋予稚嫩双足自然流畅的运动体验

产品细节

  • 经典鞋带外观
  • 泡绵中底
  • 显示颜色： 帆白/紫蓝/心灵蓝
  • 款式： DZ3309-116

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