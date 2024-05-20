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      Nike Air Max 1 EasyOn (PS)

      幼童易穿脱运动童鞋

      ¥399
      ¥599
      33% 折让

      白色/浅灰/黑/游戏宝蓝
      浅灰/白色/黑/大学红

      Nike Air Max 1 EasyOn (PS) 幼童运动童鞋专为蹒跚学步的小宝贝打造，搭载 Nike EasyOn 系统，方便快速穿脱。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣，营造宽敞鞋口，塑就传统鞋带外观。

      • 显示颜色： 白色/浅灰/黑/游戏宝蓝
      • 款式： DZ3308-104

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      25: 鞋内长 15.6

      26: 鞋内长 16.2

      27: 鞋内长 17

      28: 鞋内长 18

      29.5: 鞋内长 19

      31: 鞋内长 20.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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