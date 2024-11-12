Nike Air Max 1 EasyOn

幼童魔术贴易穿脱运动鞋

¥599

Nike Air Max 1 EasyOn 幼童运动鞋专为蹒跚学步的小宝贝打造，搭载 Nike EasyOn 系统，方便快速穿脱。弹性鞋带搭配魔术贴粘扣，营造宽敞鞋口，塑就传统鞋带外观。

  • 显示颜色： 淡象牙白/白色/海岸蓝/绿古色
  • 款式： DZ3308-107

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

25: 鞋内长 15.6

26: 鞋内长 16.2

27: 鞋内长 17

28: 鞋内长 18

29.5: 鞋内长 19

31: 鞋内长 20.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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