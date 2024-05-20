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      Nike Air Max 1 Easyon SE (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥359
      ¥599
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      这款特别版 Nike Air Max 1 Easyon SE (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，令小宝贝尽情畅玩。Max Air 缓震配置和柔软细节的设计灵感源自人气冬季夹克，为这款 Air Max 1 营造舒适感受，让小宝贝畅享舒适的玩耍体验。

      • 显示颜色： 海玻璃色/山峰白/深丛林绿/光子灰
      • 款式： FB9583-001

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      25: 鞋内长 16

      26: 鞋内长 16.6

      27: 鞋内长 17.2

      28: 鞋内长 18

      29.5: 鞋内长 18.8

      31: 鞋内长 20.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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