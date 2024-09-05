Nike Air Max 1 作为经典元年款，是首款搭载可视 Air 缓震配置的运动鞋。 Nike Air Max 1 EasyOn SE (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，旨在缔造轻松穿脱体验。鞋带仅作装饰用途，顶部鞋眼结合魔术贴粘扣，便于小宝贝快速束紧。耐克勾标志由渐变色绳线制成，结合舒适缓震配置和出色抓地性能，为小宝贝的运动鞋收藏之旅增添一款舒适有型的理想之选。

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