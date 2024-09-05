Nike Air Max 1 EasyOn SE (PS)

幼童运动童鞋

¥359
¥599
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Nike Air Max 1 作为经典元年款，是首款搭载可视 Air 缓震配置的运动鞋。 Nike Air Max 1 EasyOn SE (PS) 幼童运动童鞋采用匠心设计，旨在缔造轻松穿脱体验。鞋带仅作装饰用途，顶部鞋眼结合魔术贴粘扣，便于小宝贝快速束紧。耐克勾标志由渐变色绳线制成，结合舒适缓震配置和出色抓地性能，为小宝贝的运动鞋收藏之旅增添一款舒适有型的理想之选。

  • 显示颜色： 白色/山峰白/土绯红/多色
  • 款式： FN4784-100

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

25: 鞋内长 15.3

26: 鞋内长 16.2

27: 鞋内长 17.2

28: 鞋内长 18.2

29.5: 鞋内长 19.5

31: 鞋内长 20.6

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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