Nike Air Max 1 Leather Premium 男子运动鞋搭载锐意革新鞋面，巧妙搭配耐磨皮革和印花拼接设计，为你缔造极富支撑力的舒适脚感与独特的运动风范。鞋跟搭载可视 Max Air 气垫，缔造绝佳减震防护效果。

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