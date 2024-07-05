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      Nike Air Max 1 PRM

      男子运动鞋

      ¥1,099

      山峰白/山峰白/椰奶色/金属银
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      上脚 Nike Air Max 1 PRM 男子运动鞋，秀出时尚风采。此鞋款将你挚爱的两款鞋设计巧妙融合，采用 Air Max 1 版型，同时采撷 Air Force 1 的经典打孔设计、脚踝固定带和耐穿结构设计元素，为经典力作换新貌。就连辨识度极高的三重白配色，也延续 AF1 主打设计。鞋垫饰有别致的扭曲时钟图案，象征两大经典强强联手，铸就不凡之作。鞋迷们，即刻入手，将梦中情鞋收入囊中。

      • 显示颜色： 山峰白/山峰白/椰奶色/金属银
      • 款式： FJ5472-121

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